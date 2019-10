Tavolo Istituzionale, FMI osserva

Torna a riunirsi il tavolo istituzionale con al centro il bilancio di previsione. Se da parte di alcune forze politiche - a sentire gli interventi in Consiglio - non mancano perplessità, su quel tavolo sono puntati gli occhi del Fondo Monetario che durante la sua visita ha rimarcato l'importanza di un paese unito contro la crisi. Le risorse stanziate dalla Repubblica per alcuni comparti – hanno detto gli esperti di Washington ai protagonisti del confronto allargato – sono superiori a quelle di altri paesi più grandi. Il Fondo ha rilevato vulnerabilità elevate nel settore finanziario, con un sistema bancario che ha visto ridotti i capitali e con un basso livello di liquidità che limita la capacità degli istituti di fare credito alle imprese. Per rilanciare il settore – è stato dichiarato – servono 700 milioni.

Si suggerisce di limitare il contributo dello Stato alle crisi bancarie: per non pesare troppo sul bilancio pubblico – avverte il Fondo - occorre ripristinare la liquidità privatamente. Accanto a raccomandazioni a politiche attive, l'invito - tenuto conto di livelli di passività insostenibili nel lungo periodo - a garantire sostenibilità del debito, maggiore gettito e più accurata spesa pubblica. E ancora: riforma dell'Iva, delle pensioni e una distribuzione più mirata dei sussidi ai cittadini. Riguardo a Banca Centrale, gli esperti ne sostengono l'indipendenza e suggeriscono anche una maggior presenza sul fronte della vigilanza. Infine l'augurio ad un esito positivo del confronto allargato, in attesa del loro ritorno, in Repubblica, a Gennaio.