Tavolo istituzionale, riflettori puntati sull'Iss

Prosegue il lavoro del tavolo allargato, oggi riunito a Palazzo Graziani. Quattro ore di confronto a cui sono intervenuti anche l'Ufficio esattoria di Banca Centrale e il Comitato Esecutivo dell'Iss.

L'istituto di via del Voltone ha illustrato le modalità con cui procede in pignoramenti e riscossione dei debiti, e si è parlato della possibilità di introdurre correttivi per migliorare le procedure.

Si è parlato anche di sanità, la cui spesa è una delle voci più consistenti nel bilancio dello Stato. Per il 2020 l'Iss chiede 80 milioni, 10 in più rispetto a quanto gli è stato concesso lo scorso anno. Riguardo alla previdenza, lo sbilancio si aggirerebbe intorno ai 37 milioni.

Il tavolo tornerà a riunirsi lunedì prossimo.