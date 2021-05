Tavolo permanente al ministero dello Sviluppo Economico tra Italia e San Marino

A conclusione delle intense giornate con incontri ai massimi livelli, tra le istituzioni italiane e governo di San Marino e Capitani Reggenti, questa mattina il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi, accompagnato dall'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, è stato ricevuto al Ministero dello Sviluppo Economico per il primo incontro col ministro Giancarlo Giorgetti, rientrato la scorsa notte da Bruxelles, dove ha presentato il piano italiano del Recovery. San Marino ottiene così la collaborazione dell'Italia per un riposizionamento sul piano internazionale e mondiale, e un accordo interministeriale sarà firmato entro un paio di settimane al massimo.

Nel video le interviste a Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, e a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria.