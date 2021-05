VERTICI BILATERALI Tavolo permanente al ministero dello Sviluppo Economico tra Italia e San Marino Primo incontro tra il Segretario di Stato Fabio Righi e il ministro Giorgetti: prevista la firma di un accordo interministeriale al massimo entro due settimane

A conclusione delle intense giornate con incontri ai massimi livelli, tra le istituzioni italiane e governo di San Marino e Capitani Reggenti, questa mattina il Segretario di Stato per l'Industria Fabio Righi, accompagnato dall'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, è stato ricevuto al Ministero dello Sviluppo Economico per il primo incontro col ministro Giancarlo Giorgetti, rientrato la scorsa notte da Bruxelles, dove ha presentato il piano italiano del Recovery. San Marino ottiene così la collaborazione dell'Italia per un riposizionamento sul piano internazionale e mondiale, e un accordo interministeriale sarà firmato entro un paio di settimane al massimo.

"Tra Italia e San Marino c'è un rinnovato spirito di collaborazione - ha detto il ministro al termine dell'incontro - e per questo motivo abbiamo deciso di istituire un tavolo permanente, un luogo di confronto in cui, in modo costante, sarà possibile affrontare non soltanto i problemi che sono emersi ma cercare di prevenirli. E' questa una fase nuova dei rapporti tra Italia e San Marino che auspico diventino molto proficui".



Nel video le interviste a Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, e a Fabio Righi, Segretario di Stato per l'Industria.

