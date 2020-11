Tavolo turistico territoriale: a grandi passi verso la concretizzazione del progetto. Nominato gruppo per il coordinamento

Il bilaterale tra il Segretario di Stato per il Turismo Pedini Amati e il ministro Franceschini lancia definitivamente il progetto TTT, tavolo turistico territoriale. Nominato un gruppo per il coordinamento che ora potrà lavorare sul “sustainable development tourism project”. Il primo appuntamento è fissato per il prossimo lunedì, 9 novembre quando dopo anni di stop verrà riattivata la commissione mista per il turismo con i tecnici di segreteria di stato e Mibact. “Siamo davvero pronti a partire, - rimarca Pedini Amati - vogliamo essere snelli, pragmatici ed arrivare in tempi brevi a vedere i frutti del lavoro. La prossima settimana, con la Commissione Mista faremo ulteriori passi in avanti, entro novembre poi riuniremo il gruppo di coordinamento che coinvolge tutte le realtà facenti parte del progetto”.