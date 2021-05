Telecomunicazioni, Rf attacca la maggioranza: "San Marino ha speso soldi e non avrà ritorni"

Repubblica Futura torna ad affrontare il tema telecomunicazioni e, in una nota, critica la maggioranza accusandola di aver accantonato un'idea di sviluppo per il settore. Il riferimento principale è alla Public NetCo e al progetto per la rete mobile dello Stato e parte della fibra. Rf torna ad accusare le forze di Governo di provare ad escludere l'opposizione dai luoghi decisionali e, a proposito della società, di aver deciso di nominare il nuovo CdA senza membri di opposizione. Componenti di minoranza, ricordiamo, poi indicati. Questa, per il partito, è "l'ultima delle tante vicende opache" legate alla gestione della NetCo. Progetto di telecomunicazioni che, dice Rf, a fronte di un costo di circa 12 milioni di euro, avrebbe portato a un rientro tra i 2 e i 2,5 milioni all'anno. "San Marino - attacca il partito - ha speso soldi e non avrà i ritorni previsti".

