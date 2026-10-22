Telefonia mobile: serata pubblica a Gualdicciolo Venerdì 23 ottobre, alle 20.30, al Centro Gualdo. Voluta dalle Segreterie Industria e Territorio in collaborazione con la Giunta di Acquaviva

Nuova infrastruttura di telefonia mobile a Gualdicciolo in un confronto pubblico voluto delle Segreterie Industria e Telecomunicazioni e per il Territorio e Ambiente per illustrare il progetto. L'intervento di inserisce nel programma di potenziamento della rete su tutto il territorio, per migliorare la qualità delle comunicazioni e rispondere alle esigenze di cittadini e imprese in un'area di particolare rilievo per il sistema produttivo sammarinese. Accanto alle caratteristiche del progetto, saranno dettagliati i benefici attesi, gli aspetti legati alla tutela della salute e dell'ambiente, le procedure di controllo, i tempi di realizzazione.

Confronto diretto con la cittadinanza che le due Segreterie promuovono per accompagnare lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche con la trasparenza, nella convinzione – scrivono in una nota – che innovazione, sicurezza e tutela del territorio debbano procedere insieme.

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