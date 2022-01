CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Temporary store: accoglimento positivo dell'aula, le maggiori perplessità da Rete In prima lettura il pdl presentato dal Segretario all'Industria Fabio Righi

I lavori odierni del Consiglio Grande e Generale sono ripresi, nel pomeriggio, dall'esame, in seconda lettura, del progetto di legge sull'Avvocatura dello Stato che è stato approvato a maggioranza, con l'astensione di Libera e Repubblica Futura. Il provvedimento mira a rafforzarne l'autonomia e l'indipendenza, sottraendola dal controllo di un dipartimento specifico. L'Avvocatura dello Stato esercita la tutela legale e giurisdizionale dello Stato, dell'Amministrazione, dell'Eccellentissima Camera e degli Organismi Istituzionali: deve riferire periodicamente, sulla sua attività, al Congresso e annualmente al Consiglio.

A seguire c'è stata la prima lettura del Pdl sui temporary store, presentato dalla Segreteria Industria. Con l'entrata in vigore consentirà l'agile apertura di negozi a tempo – fino a 60 giorni all'anno – anche ad esercenti esteri, nei centri commerciali e nel Centro Storico di San Marino Città. Il Segretario Righi ha spiegato che è uno strumento finalizzato, anche, ad attrarre l'interesse di brand prestigiosi. Il pdl è stato accolto favorevolmente da gran parte dell'aula, anche dalle opposizioni. Le maggiori perplessità sono state espresse - per aspetti fiscali e di concorrenza - da Rete. Ora la partita si sposta in commissione, prima del ritorno in aula per l'approvazione definitiva.

