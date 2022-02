Tensioni Russia-Ucraina, Psd - Md: "San Marino deve mantenere posizione politica di neutralità attiva"

Il ministro degli Esteri russo Lavrov e il segretario di Stato Usa, Blinken avranno oggi un colloquio telefonico. Intanto il Ministero dell'Interno ucraino riferisce dell'arresto da parte delle forze di sicurezza di persone che preparavano una sommossa a Kiev e in altre regioni. Mosca avverte che "risponderà all'attacco di Londra al business russo" se la Gran Bretagna varerà le sanzioni minacciate. Sanzioni che Usa e alleati stanno preparando nel frattempo per colpire "una lista di personalità russe vicine a Putin, se la Russia dovesse invadere l'Ucraina".

Da San Marino, Psd e Md lanciano un appello per una soluzione diplomatica, richiamando alla responsabilità e alla prudenza per evitare l’acuirsi della guerra in Europa e le sue temibili conseguenze. "Se l’annessione della Crimea ha colpito l’integrità territoriale di uno Stato sovrano - scrivono - le pressanti e massicce manovre militari odierne generano gravissimi timori per la sicurezza di tutti noi europei, compresi gli amici russi. Non sfugge a nessuno che queste azioni militari e le loro reazioni aumentano le tensioni. Ciò indebolisce chi sostiene l’amicizia internazionale – concludono - e ne complica la posizione di neutralità attiva. PSD ed MD credono che questa debba essere la posizione politica di San Marino anche in questa occasione”.

