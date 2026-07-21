CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Termovalorizzatore a San Marino, il dibattito si accende durante l'assestamento di bilancio Stacchini (Pdcs) lo indica tra le priorità: "Sarà importante sia per lo smaltimento dei rifiuti che per la produzione di energia". Zanotti (Libera) frena: "Su questo io avrei molta cautela". Critiche le opposizioni

Termovalorizzatore a San Marino, il dibattito si accende durante l'assestamento di bilancio.

Affrontando l'assestamento di bilancio in prima lettura, il dibattito in Consiglio Grande e Generale si è allargato ieri pomeriggio anche alle infrastrutture strategiche. Dai banchi della maggioranza Sandra Stacchini (Pdcs) ha indicato tra le priorità "un Data Center con i più alti standard qualitativi, la cui progettazione è già stata avviata", il potenziamento della rete mobile, l'ampliamento del bacino di accumulo delle acque e alla realizzazione di un termovalorizzatore. "Quest'ultimo - ha detto Stacchini - sarà importante sia per lo smaltimento dei rifiuti che per la produzione di energia, dato che l'autonomia energetica rimane uno dei nostri obiettivi principali". Per Stacchini ha detto che la maggioranza si sta concentrando "sul loro avvio".

Anche Tomaso Rossini (Psd) ha richiamato la necessità di investire nell'autonomia energetica e idrica: "Essere fortemente dipendenti dall'esterno - ha detto - ci espone a crisi internazionali e a oscillazioni dei prezzi che non possiamo permetterci, perciò è opportuno valutare progetti concreti e sostenibili sia dal punto di vista economico che ambientale. Per quanto riguarda l'energia - ha aggiunto Rossini - è stata valutata una possibile partnership che potrebbe creare le condizioni per una partecipazione della Repubblica o quantomeno per la disponibilità di una quota dell'energia prodotta. Sul fronte idrico, il bacino del Torello, che è già di proprietà della Repubblica, meriterebbe uno studio attento per un possibile ampliamento, a cui va aggiunta una collaborazione più strutturata con Romagna Acque, nella consapevolezza che l'autosufficienza teorica è difficile da raggiungere per una realtà delle nostre dimensioni, ma che una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti è un obiettivo possibile e condivisibile".

Sul termovalorizzatore Guerrino Zanotti (Libera) ha invitato alla prudenza: "Sappiamo bene cosa significhi installare un impianto del genere in un territorio di soli 61 chilometri quadrati, dove la distanza dalle abitazioni potrebbe essere di appena 500 o 600 metri, se non meno. Su questo io avrei molta cautela, anche perché le dimensioni di un impianto simile richiederebbero un apporto di rifiuti che noi non produciamo, costringendoci a importarli dall'esterno: è un tema che richiede una discussione approfondita. Penso invece che sull'autonomia energetica siano stati fatti passi avanti importanti e che vadano liberate risorse per gli investimenti."

Dai banchi del governo il Segretario Federico Pedini Amati ha sollecitato una strategia complessiva di rilancio infrastrutturale: "Non si tratta solo di spesa corrente o di capitoli ordinari delle Segreterie - ha detto - ma di qualcosa di più grande che dobbiamo mettere a terra il prima possibile e presentare al Paese. Questo è l'auspicio che ho io e con cui avrei voluto confrontarmi per avere una proiezione per il Paese molto più compiuta".

Le opposizioni hanno però contestato l'assenza di un piano organico: Sara Conti (Rf) ha ironizzato sul fatto che "ci informano, a nostra totale insaputa, che si faranno il termovalorizzatore, il bacino imbrifero e persino un data center. Non sappiamo da dove arrivino queste notizie; probabilmente hanno deciso queste iniziative nel direttivo del loro partito". La consiliera ha aggiunto che "il bilancio è un fatto politico, molto più di tante altre leggi, perché con il bilancio si decide dove mettere i soldi dello Stato e si dovrebbe far capire ai contribuenti qual è la visione per il paese, ma qui mi sembra che una visione non ce l'abbia proprio nessuno".

La collega di partito Antonella Mularoni (Rf) ha parlato di un "libro dei sogni" non supportato da progetti concreti. "Anche a me - ha detto - piacerebbe poter dire le cose che vorrei fossero fatte in questo Paese, ma purtroppo nel progetto di legge che ci ha presentato il Segretario di Stato Marco Gatti questa sera non c'è traccia di nulla di tutto questo. O ne avete parlato in sedi separate e forse tra qualche anno ne discuterete anche in aula, oppure ci stiamo solo divertendo a parlare di ciò che non esiste, disquisendo persino su progetti del vostro "libro dei sogni" su cui non siete nemmeno d'accordo tra voi".

Da Nicola Renzi un appello alla maggioranza: "Io vi prego di fare attenzione perché sono argomenti delicati che richiedono il consenso non solo dell'aula, ma della popolazione. Vi prego di non farli diventare i soliti slogan che poi rimangono solo parole, perché il Paese non se lo può più permettere".

Da Domani Motus Liberi Gaetano Troina ha sottolinea come "ogni Segretario fa una fuga in avanti sul tema che gli sta più a cuore, ma non si capisce quali siano le infrastrutture che l'ANIS chiede e che voi vorreste realizzare. Se si vogliono fare le opere, bisognerà trovare i fondi, ma noi continuiamo a investire le risorse derivanti dal debito nella spesa corrente e nel pagamento degli interessi". Fabio Righi ha aggiunto che "manca un'idea precisa di dove si voglia andare; i colleghi che mi hanno preceduto hanno detto tutto e il contrario di tutto, riuscendo a litigare persino su punti non presenti nella legge: chi vuole il termovalorizzatore e chi no, chi vuole il data center e chi il bacino imbrifero. Le regole di governo vorrebbero che di questi temi strategici non parlaste solo tra voi o allo specchio, ma se ne discutesse in aula e nelle commissioni, anche perché iniziative come il data center hanno costi che ballano tra i 50 e i 100 milioni di euro".

A chiudere le fila ci ha pensato il Segretario alle Finanze Marco Gatti che ha ricordato come "nel settore energetico abbiamo stipulato un contratto diretto per il gas con uno dei principali fornitori europei alle migliori condizioni di mercato, assicurandoci forniture costanti. Stiamo continuando a investire massicciamente nel fotovoltaico sugli edifici pubblici; il lavoro procede - ha aggiunto - anche se purtroppo dobbiamo spesso scontrarci con la necessità di rifare prima i tetti con interventi murari. Stiamo intervenendo anche fuori territorio e stiamo ragionando seriamente sul fronte idrico con Romagna Acque, che considero il nostro partner naturale per gestire al meglio le risorse insieme al territorio circostante, dato che l'acqua non rispetta certo i confini degli Stati. Stiamo potenziando gli spazi che già abbiamo e non siamo affatto fermi: stiamo lavorando e investendo risorse reali cercando di mantenere quell'equilibrio di bilancio che è un dovere verso l'intero Paese".

Nei giorni scorsi era stata l'associazione degli industriali ad aver sollevato la necessità di un piano per le infrastrutture, citando tra gli altri "un impianto per lo smaltimento dei rifiuti a bassissimo impatto ambientale che, grazie alle tecnologie oggi disponibili, garantirebbe non solo il risparmio diretto per tutto il rifiuto prodotto in territorio e oggi avviato allo smaltimento all’estero, ma anche una produzione virtuosa di energia elettrica, volta a ridurre la dipendenza dall’esterno di tutto il sistema sammarinese".

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