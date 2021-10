Terza dose eterologa per i vaccinati Sputnik: Ciavatta cita pareri favorevoli di Aifa ed Ema

Ad oltre un mese dall'ultima sessione il Consiglio Grande e Generale è tornato a riunirsi e sono tornate le contrapposizioni tra maggioranza e opposizione, in particolare, oggi, su terza dose del vaccino ed emergenza sanità. Quasi tutti i consiglieri di Libera e Repubblica Futura hanno incalzato il Governo ribadendo la richiesta di rendere pubblica la relazione di fuoco che l'ex Direttore dell'Iss Alessandra Buschi ha trasmesso al Congresso di Stato prima di lasciare l'incarico. Il Segretario Ciavatta ha spiegato che attende il parere dell'Avvocatura dello Stato e che di fatto il documento potrà essere divulgato solo quando sarà accertato che non siano già partite indagini, coperte da segreto istruttorio.







Rispondendo poi a domande e perplessità delle opposizioni su come San Marino si muoverà sul fronte terza dose per i vaccinati Sputnik, il Segretario alla Sanità ha citato indicazioni di Aifa ed Ema a sostegno della vaccinazione eterologa con richiamo ad 'Mrna' – quindi Pfizer o Moderna - dopo vaccini adenovirali, come quello russo somministrato alla stragrande maggioranza dei sammarinesi. Una versione che non ha certo convinto le minoranze che vorrebbero studi mirati, su vaccinazione etorologa, riferita specificatamente a Sputnik. In aula sollevata anche la questione energetica alla luce dell'enorme aumento dei costi.

Per Gerardo Giovagnoli, di Npr, va considerata l'ipotesi di partecipazioni in centrali ad energia rinnovabile fuori territorio. Altro tema, tra i più frequentemente sollevati oggi dai consiglieri di opposizione – che come spesso accade in comma comunicazioni intervengono più numerosi di quelli di maggioranza - l'assenza di un dibattito specifico sull'esito del referendum del 26 settembre: rivendicata, ad ogni modo, la volontà di avere parte in causa nella stesura del conseguente testo di legge sull'aborto. RF ha anche presentato un odg per chiedere un'audizione in commissione III del CCR con un riferimento di Bcsm su emergenze e prospettive del sistema bancario, alla luce di recenti avvenimenti che riguardano un soggetto vigilato (non viene specificato quale, ndr) . In seduta serale atteso il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e testimone della Shoah.