Terza dose, Libera propone test degli anticorpi su tutta la popolazione

Sentiamo Giulia Muratori

Sì alla terza dose ma dopo lo screening anticorpale di tutta la popolazione. Libera lancia la sua proposta, mentre si fa strada la via eterologa per i vaccinati Sputnik. “La terza dose spaventa tutti, molti non la vogliono fare, perché mancano i dati”- dice Giulia Muratori, che chiede una sanità più aperta, trasparente e vicina alla cittadinanza. “Siamo un piccolo Paese, quindi in grado di fare test sierologici all'intera popolazione”. “Siamo per la scienza” afferma con forza Matteo Ciacci ma con “prudenza e responsabilità”. Sul mix di vaccini invoca chiarezza ed evidenze scientifiche e non risparmia critiche al Segretario Ciavatta, “ai cui annunci roboanti e smentiti nei fatti – dice – rispondiamo con la serietà”.







Sullo studio Spallanzani, fortemente voluto da Libera, ancora nessuna risposta: “Perché – chiede - non escono i dati sull'efficacia dello Sputnik?”, “utili non solo per noi – continua Alessandro Bevitori – ma anche per il riconoscimento della nostra campagna vaccinale”. La proroga del Green Pass – dicono - non risolve i problemi, e considerano la mancata legittimazione un fallimento del Governo, risultato di rapporti politici non idilliaci, che si ripercuote soprattutto su chi lavora, studia o deve curarsi in Italia. “Si continua a fare affidamento sulla proroga - afferma la Muratori - ma noi vogliamo che gli sforzi e l'impegno della cittadinanza sammarinese nel vaccinarsi vengano riconosciuti”.







Nel video l'intervista a Giulia Muratori