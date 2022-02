Terzo grado di giudizio, Rete risponde alle critiche: "Sempre sostenuto una conclusione veloce del Conto Mazzini"

Sull'introduzione del terzo grado di giudizio Rete si difende dalle critiche delle opposizioni. Il Movimento rivendica di aver sempre sostenuto una "conclusione celere del processo Conto Mazzini". Per Rete, al contrario, il processo subì dei rallentamenti proprio durante il Governo di Adesso.sm. Il terzo grado di giudizio sarà previsto, sottolinea, solo in un insieme "ridotto di casi straordinari". Le modifiche alla procedura penale serviranno, per la forza politica, a colmare lacune ed evitare sanzioni legate alle normative internazionali. Con la riforma dell'ordinamento giudiziario, scrive, "si sono fissati criteri per una giustizia più equa e trasparente".

