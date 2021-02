Titano Bond: Rf critica, Npr Plaude

Repubblica Futura, il giorno dopo la collocazione di 340 milioni di euro di Titano Bond, fa notare che il tasso di rendimento al 3,25% annuo, è più alto rispetto a quello dei titoli emessi da paesi con rating più bassi di San Marino, come quelli dell'Albania che – scrive RF - hanno tassi inferiori al 2%. Il partito d'opposizione chiede al Governo come pensa di riuscire a pagare 11 milioni di interessi all'anno, oltre ai già 70 di disavanzo. E chiede anche in che maniera il Governo intenda impiegare i 340 milioni di euro derivanti dal Bond, senza “buttarli dalla finestra – così recita il comunicato RF – in spese correnti e rimborso prestiti, ma generando sviluppo”.









Di parere opposto la formazione di maggioranza Noi per la Repubblica secondo la quale Il buon esito della collocazione dei titoli getta le basi per le azioni necessarie alla ripartenza economica e sociale e per imprimere, ora, maggior impulso alle riforme necessarie al Paese. Noi per la Repubblica invita dunque la cittadinanza, ma soprattutto la politica, a guardare con più fiducia al prossimo futuro, trasformando il legittimo diritto di critica in diritto di partecipazione alla rinascita del nostro Paese