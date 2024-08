Tlc, interviene il Pdcs: "A Zte preferimmo un progetto a costo zero. Ora copertura efficace di tutto il territorio"

Dopo giorni di botta e risposta tra Rete e Repubblica Futura sulla sentenza di archiviazione del caso Aass - Public Netco - Zte, il Pdcs puntualizza: "Nella passata legislatura abbiamo messo da parte l'investimento Zte, troppo oneroso e basato su una tecnologia obsoleta, preferendo un progetto a costo zero per lo Stato e completamente a carico dell'operatore. Tutto si può dire - continua la Democrazia cristiana -, ma non certo che sia stato lo scorso Governo a dilapidare milioni di euro, in un progetto nato male, proseguito peggio e perciò naufragato. L’impegno, per questa legislatura, è di proseguire completando al più presto la copertura efficace di tutto il territorio, per dare un servizio efficiente e a costi più possibili contenuti alla cittadinanza".