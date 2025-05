RAPPORTI BILATERALI Tokyo: la Reggenza incontra l'Imperatore del Giappone Si rafforza il legame tra i due Paesi: scritta una importante pagina storico-istituzionale per il Titano

Un incontro ufficiale che cementa relazioni al grado di eccellenza da oltre cinquant’anni e dal 1996 elevate al rango diplomatico. I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi sono stati ricevuti da Sua Maestà l’Imperatore Naruhito presso la residenza imperiale di Tokyo.

San Marino e Giappone scrivono così in questa giornata una importante pagina storico-istituzionale, guardando con reciproco interesse al rafforzamento della comune cooperazione nei vari ambiti, il tutto nell'ottica dello sviluppo politico, economico, sociale e culturale dei due popoli nei settori di comune interesse.

Un colloquio che ha messo in evidenza, dunque, i passi in avanti registrati anche di recente in virtù di una intensa attività politico-diplomatica esercitata attraverso frequenti scambi di visite e forme di collaborazione sia a livello bilaterale sia multilaterale nel segno dell'impegno condiviso per la pace e la stabilità tra i popoli e le Nazioni.

Dalla Reggenza i migliori auspici a Sua Maestà per Expo 2025 Osaka, vetrina internazionale che si conferma fondamentale per la promozione dell’Immagine della Repubblica e del proprio sistema Paese.

Una nota curiosa: l'Imperatore ha visitato il Monte Titano come studente nel 1984. Circostanza che unisce ulteriormente i due Paesi.

Lasciata la residenza imperiale, Le Loro Eccellenze hanno raggiunto l'Ambasciatore di San Marino In Giappone Manlio Cadelo.

Nel video l'intervista a Manlio Cadelo, Ambasciatore di San Marino in Giappone

