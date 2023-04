Tomasetti bis? Lunedì in Consiglio la votazione su conferma Presidente BCSM

Domani, alla ripresa dei lavori dopo la pausa del week end, in Consiglio Grande e Generale verrà completato il dibattito avviato venerdì sulla nomina del Presidente di Banca Centrale. Sull'opportunità di una conferma di Catia Tomasetti - l'unico presidente che ha completato l'intero mandato ai vertici di Via del Voltone. - Si è espresso il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti; parere positivo del Pdcs e di Rete che per il ruolo vacante lasciato da Giacomo Volpinari, ha proposto Emanuele Boni. Disco verde da Rossano Fabbri del gruppo misto di maggioranza mentre Libera in relazione alla conferma ha presentato un ordine del giorno che fissa alcuni obiettivi, tra i quali il memorandum di intesa con Bankitalia. Alla ripresa dei lavori il dibattito verrà completato e poi si procederà con le successive votazioni.

