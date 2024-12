GOVERNO Toni inadeguati: sospesa dalla Reggenza una recente seduta del Congresso La notizia è filtrata solo ora ma risale a circa due settimane fa. La proposta da parte del Segretario di Stato Rossano Fabbri, di una nomina sgradita al Segretario di Stato Pedini Amati, ha acceso gli animi

Che la legislatura sia cominciata in salita e con difficoltà di amalgama per la maggioranza scaturita dalle ultime elezioni lo hanno più volte ammesso diversi consiglieri di maggioranza, durante la trasmissione “Palazzo Pubblico”.

La Reggenza, recentemente – la notizia è filtrata solo ora, ma risale a fine novembre, primi di dicembre - ha anche dovuto sospendere una seduta del Congresso in cui i toni erano andati troppo sopra le righe: dopo la proposta di una nomina politica, da parte del Segretario di Stato Rossano Fabbri, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha espresso disappunto in maniera molto focosa e per riportare la situazione ad un clima consono alla sede istituzionale i Capitani Reggenti hanno deciso la temporanea sospensione.

Una misura irrituale, anche se non è certo la prima volta che in Congresso emergono divergenze e volano parole forti, nei contenuti e nei toni.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: