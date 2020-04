UFFICIO DI PRESIDENZA Torna a riunirsi il Consiglio, al centro dei lavori l'emergenza Coronavirus

La seduta prenderà avvio il 22 aprile, al palazzo Kursaal e sarà articolata lungo 6 giorni: mercoledì, giovedì e venerdì della prossima settimana, per proseguire poi lunedì, martedì e mercoledì di quella successiva, il 27, 28 e 29 aprile. Al centro dei lavori e del dibattito, naturalmente, sarà l'emergenza sanitaria, a partire, si immagina già dal comma comunicazioni. All'ordine del giorno, fra i primi comma, le sostituzioni degli Eccellentissimi Capitani Reggenti in seno agli organismi in cui erano attivi fino al loro insediamento. In aula arriva l'approvazione del rinnovo del mandato per il Dirigente dell'Authority, Gabriele Rinaldi, già annunciato il 10 marzo scorso. Ancora da completare le nomine rispetto ad alcune Commissioni ed Enti. Rimandato dalla seduta dello scorso febbraio, arriva in Aula il dibattito sull'ultima missione del Fondo Monetario Internazionale. Si entrerà nel pieno dei lavori, con il riferimento del Congresso di Stato sull'emergenza sanitaria, il successivo dibattito e la ratifica dei decreti in materia, emessi dal 28 febbraio ad oggi. Calendarizzata anche la votazione di ordini del giorno presentati nelle passate sedute, fra i quali spicca quello di Libera che chiede una seduta della Commissione Finanze, alla presenza anche di Banca Centrale, per un aggiornamento sul capitolo relativo alla cessione dei titoli Demeter.

File allegati L'ordine del giorno consiliare

