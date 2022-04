Torna il Consiglio, in prima lettura Ivg e legge sull'informazione

Dalle 14.30 torna a riunirsi il Consiglio Grande e Generale i cui lavori proseguiranno anche domani mattina. Poi Aula impegnata da lunedì a giovedì della prossima settimana. Al comma comunicazioni seguiranno una serie di nomine e sostituzioni dalle Commissioni. Tra i decreti in ratifica quelli sulle sanzioni alla Federazione Russa e il n°61 dell'11 aprile sull'emissione di 50 milioni di titoli del debito pubblico, riservati al mercato interno. Poi l'avvio dell'iter parlamentare del progetto di legge sull'interruzione volontaria di gravidanza e di quello sul “Diritto dell’Informazione e dei Media”, oltre alla variazione al bilancio di previsione, gli interventi a sostegno della famiglia e, sempre in prima lettura, e per l'istituzione di guardie zoofile volontarie. Nei cinque giorni di lavori, interrotti nel week end, in seconda lettura, per l'approvazione definitiva, i due progetti di legge promossi dalla segreteria Industria sulla semplificazione dell'avvio delle attività economiche e i negozi a tempo. Approderanno in aula anche la relazione dell'Autorità per la Vigilanza e le garanzie nei servizi pubblici, quella dell'Agenzia di informazione finanziaria riferita al 2020 e la relazione del Congresso di Stato sull'Authority Sanitaria per il biennio 2020-2021. Infine la votazione dell'ordine del giorno presentato dai consiglieri di Repubblica Futura su l’attuazione di una politica nazionale in materia di prezzi del carburante.