TortureFree, San Marino firma la risoluzione delle Nazioni Unite

Anche la Repubblica di San Marino si è unita all'alleanza contro il commercio globale di strumenti di tortura. “A seguito della nostra risoluzione delle Nazioni Unite a giugno, sostenuta da 81 paesi – ha scritto su Twitter il Commissario Europeo per il commercio Cecilia Malmström - vi è un crescente impegno a porre fine al commercio globale di strumenti di tortura. Grazie Ministro Renzi per il vostro supporto!”



Fantastic news! San Marino is the latest country to join our Global Alliance for #TortureFree Trade. Following our UN resolution in June supported by 81 countries, there is a growing commitment to ending the global trade in torture tools. Thanks Minister Renzi for your support! pic.twitter.com/lSZnYvWfJB