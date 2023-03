Toto Reggenza: i candidati alla Suprema Magistratura

Con l'avvicinarsi della sessione consiliare di marzo la partita per la Reggenza entra nel vivo. A metà mese, infatti, l'Aula procederà con la nomina della coppia reggenziale per il semestre 1°Aprile/ 1°ottobre 2023. Nel Pdcs c'è un nome che circola con insistenza, quello di Alessandro Scarano. Per il 39enne democristiano – professione avvocato – potrebbe essere la sua prima volta sullo scranno più alto della Repubblica. “Se dovessero proporre il mio nome – commenta - sarà un grande onore e prestigio rappresentare il mio paese e i suoi cittadini”. Nella rosa dei papabili rientra anche Pasquale Valentini, figura di riferimento per esperienza e per ruoli istituzionali ricoperti nella sua lunga militanza all'interno del partito. Fino ad oggi, però, ha sempre rinunciato per ragioni familiari. Anche in questo semestre il Pdcs non pare intenzionato a proporre una Reggenza monocolore, possibilità comunque prevista dagli accordi di Governo.

Il secondo Capo di Stato sarà invece indicato da Rete. Diversi i candidati in ballo, fra i quali Gloria Arcangeloni, Matteo Zeppa e Daniela Giannoni. Ma la partita è ancora aperta anche se a breve – fanno sapere dal partito – verranno sciolte le riserve. Risulterebbe quindi fuori dai giochi DOMANI-Motus Liberi, che da inizio legislatura ha a suo attivo una sola Reggenza, quella di Mirko Dolcini. Guardando ai numeri, il Pdcs è a quota 5, Rete e Npr 3. Il più piccolo partito di Governo, che ha sempre invocato pari dignità, aveva fatto un passo indietro lo scorso semestre, per non alimentare polemiche attorno alla più alta carica dello Stato. “La Reggenza, come abbiamo già sostenuto in un comunicato sei mesi fa – afferma il Presidente Lorenzo Forcellini - merita il massimo rispetto e non esistono giochi politici su questo tema”. Ricorda che per accordi in maggioranza e criteri di rotazione, al suo partito spetta ancora una nomina, “ed è giusto – dice - poterla esprimere al momento opportuno. Se ci sono turnazioni è doveroso che vengano rispettate”.

Il Congresso di Stato, intanto, con la delibera del 27 febbraio ha designato quale Oratore Ufficiale per la Cerimonia d'insediamento dei Capitani Reggenti Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede.



