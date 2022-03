Toto-Reggenza: in pole Oscar Mina (PDCS) e Paolo Rondelli (Rete) Venerdì 18 marzo a Palazzo Pubblico l'elezione dei Capitani Reggenti per il prossimo semestre. In attesa dell'ufficializzazione, circolano le prime indiscrezioni. Se ne è parlato anche ieri sera su RTV, nella puntata di Palazzo Pubblico

“Ancora non abbiamo deciso – dice il consigliere Dc, Oscar Mina, dal salotto di Palazzo Pubblico – lunedì ci sarà un confronto interno al partito per la designazione formale di chi ricoprirà l'incarico”.

Coppia Reggenziale Dc-Rete per il prossimo semestre. Lunedì, la Direzione di via della Scalette formalizzerà la scelta, ma intanto circolano candidature possibili. Il nome che in questi giorni è risuonato con più insistenza è quello del vice-segretario del partito, Manuel Ciavatta. Consigliere in questa legislatura, in Aula con il PDCS dal 2012 al 2016, è in pole già da un paio di semestri. Resta, come figura di riferimento, quella di Pasquale Valentini, per l'esperienza maturata nella lunga militanza nel partito e per i ruoli istituzionali: da decenni Consigliere, per più volte al Governo. Ma in queste ore prende corpo l'ipotesi che la designazione ricada proprio su Oscar Mina. E' in Consiglio Grande e Generale nelle file del PDCS dal 2006, per lui sarebbe il secondo mandato alla Suprema Magistratura, già Capitano Reggente nel semestre 1 aprile – 1 ottobre 2009. E' intervenuto in questi giorni nel dibattito sul conflitto russo-ucraino, quale capo delegazione all'Assemblea Parlamentare dell'Osce. E il momento storico così particolare non potrà non condizionare gli orientamenti:

“Cercheremo di fare un nome che sappia guidare il Paese in un momento così difficile per la guerra in atto" – dice appunto il capogruppo di Rete, Emanuele Santi. Anche per Rete una scelta da ufficializzare nei prossimi giorni, ma sembra ormai certa una convergenza sul profilo di Paolo Rondelli: siede in Aula con il Movimento da questa legislatura, è Presidente della Commissione Esteri.

Nel video, gli interventi di Oscar Mina (DC) ed Emanuele Santi (Rete), dalla puntata di Palazzo Pubblico

