Toto Reggenza: in pole, per Rete, Marco Nicolini. Bocche cucite in casa DC.

Una cosa è certa: saranno DC e Rete ad indicare i candidati alla Suprema Magistratura per il semestre 1 Aprile/1 ottobre. Quanto ai nomi, rumors della politica danno in pole, per Rete, Marco Nicolini. “Sono tra i papabili assieme a Paolo Rondelli" ammette il consigliere, alla sua seconda legislatura consecutiva. “Sono sempre stato a Strasburgo”, dice, ora ricopre il ruolo di capo delegazione, esperienze internazionali che nel caso dovesse salire sullo scranno più alto spera possano tornare utili. Il partito scioglierà la riserva probabilmente lunedì, stesso giorno in cui Via delle Scalette riunirà la Direzione.

Nel frattempo, in casa Dc, bocche cucite. Non resta che attendere l'ufficialità. La cerimonia d'insediamento sarà condizionata dalle misure di contenimento della pandemia anche alla luce della scadenza, il 22, dell'ultimo Decreto anticovid ed eventuali nuovi provvedimenti. L'oratore del primo aprile sarà Angelo Borrelli, fino al 26 febbraio capo della Protezione Civile e protagonista, in Italia, della prima fase dell'emergenza Covid.



