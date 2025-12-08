AGENDA FITTA Tour de force in aula, banco di prova per la maggioranza Da martedì 9 sequela di appuntamenti istituzionali su naturalizzazione, banca centrale, San Marino Rtv. E poi arriva la sessione di Bilancio di fine anno del Consiglio Grande e Generale

Il tuor de force istituzionale della politica sammarinese comincia domani, martedì 9 dicembre, con la commissione speciale per le riforme istituzionali che farà il punto sul ciclo di audizioni. Mercoledì 10 arriva in commissione affari interni, riunita per l'intera giornata, il pdl che modifica la cittadinanza per naturalizzazione, che rimuove l'obbligo di opzione, in futuro, per chi ne possiede già un'altra. Questione spinosa, con un comitato contrario e sensibilità diverse e trasversali alle forze politiche di maggioranza e opposizione. Sempre mercoledì 10, nel pomeriggio, è fissata la riunione dell'Ufficio di Presidenza che dovrà decidere data e ordine del giorno della sessione di bilancio di fine anno del Consiglio Grande e Generale.

Per giovedì 11 dicembre è in calendario invece la commissione finanze convocata, dalle 15, in seduta segreta, per l'audizione dei vertici di Banca Centrale mentre dalle 13 alle 15 si riunirà in seduta congiunta con la commissione affari esteri per il riferimento del Segretario di Stato per l’Informazione sul rinnovo della Convenzione fra l’Eccellentissima Camera e San Marino RTV. Si profila dunque una agenda politico-istituzionale particolarmente densa dopo il Ponte dell'Immacolata che proseguirà con l'ultimo Consiglio Grande e Generale dell'anno, probabilmente dal 15 dicembre in poi. Un banco di prova importante per maggioranza e Governo anche alla luce della presa di posizione del Psd, nell'ultima sessione consiliare, sul rischio “questione morale” e dei richiami, partiti anche dai consiglieri della stessa maggioranza, per un contenimento delle spese di Segreterie di Stato e Dipartimenti.

