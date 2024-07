Tra i Decreti in scadenza l'Atto organizzativo ISS: in maggioranza si apre il confronto

Tra i Decreti in scadenza l'Atto organizzativo ISS: in maggioranza si apre il confronto.

Chi era presente racconta di una discussione “vivace”, a tratti accesa. Del resto, tra i temi discussi mercoledì nella riunione di maggioranza convocata in preparazione del Consiglio, c'era anche la sanità, nel mirino di Libera nella passata legislatura e su cui il partito ha impostato buona parte della propria campagna elettorale, sostenendo che se fosse andato al Governo, il DG Bevere avrebbe dovuto fare le valige. Come forza di maggioranza ha tenuto fermo il punto, spalleggiata dal Psd e senza incontrare grande ostacoli negli alleati, considerando che la stessa DC – sulle politiche sanitarie - si era trovata nella passata legislatura spesso in disaccordo con Rete, che aveva nominato nel 2021 il Direttore Generale.

Ecco quindi che nel programma di Governo c'è l'impegno ad elaborare una proposta di legge innovativa sul modello gestionale ed organizzativo dell'ISS, senza escludere la possibilità di superare la struttura dell'attuale Comitato Esecutivo. Linea ribadita ieri, quando si è discusso dei Decreti in scadenza, tra cui quello sull'Atto organizzativo. Tema ovviamente delicato, e che ha visto la maggioranza concordare sulla necessità di non accelerare, dandosi il tempo per un ragionamento più approfondito.

Tanto più che l'atto organizzativo si basa sulla proposta formulata dal Comitato Esecutivo, e tenuto conto della volontà politica di sostituirlo, rivedendone addirittura la struttura, è stato ritenuto doveroso un confronto esaustivo, per evitare cortocircuiti. La partita della ratifica non sarà comunque semplice, perché nel frattempo l'Atto organizzativo ha prodotto alcuni effetti, come attribuzioni di incarichi e riorganizzazioni. Riguardo, poi, al Comitato Esecutivo, al di là delle intenzioni, c'è una realtà con la quale la politica deve fare i conti: i contratti. Che non possono essere rescissi anticipatamente, a meno che non avvenga di comune accordo o per clausole specifiche previste nel rapporto di lavoro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: