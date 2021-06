OMT Trasferta ellenica, Pedini Amati: "Bilancio ampiamente positivo"

Al suo rientro in Repubblica, il Segretario di Stato Federico Pedini Amati commenta la trasferta in Grecia in occasione dell'Assemblea regionale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo: bilancio ampiamente positivo.

All'appuntamento ellenico, 15 Ministri, 30 Vice Ministri, un unico grande impegno, quello di riportare il turismo al suo ruolo primario di asset strategico, dopo il colpo durissimo inferto dalla pandemia. San Marino rafforza i rapporti internazionali: con la Grecia risultati importanti. Siglato un accordo di cooperazione. Con l'Italia e il Ministro Garavaglia. massima condivisione di intenti. Tanto insolito quanto apprezzato invece l'interessamento dell'Arabia Saudita per il Titano.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

