Trasporti: nel 2023 5 milioni di costi; fra le ipotesi allo studio quella di un “Uber pubblico”

Nel servizio l'intervista ad Alessandro Bevitori - Segretario di Stato per il Lavoro e i rapporti con l'AASS

70.000 euro di ricavi – stando ai dati del consuntivo 2023 -, a fronte di 5 milioni di costi. Dalle parole del Segretario con delega all'AASS la conferma di un pesante squilibrio fra entrate e spese, per questo servizio pubblico. Forse mai realmente decollato – in Repubblica – viste le particolari caratteristiche morfologiche del territorio, e forse anche le abitudini della cittadinanza. Resta comunque il già evidenziato gap economico a carico dello Stato; da qui l'intenzione di agire su due principali direttrici. “Efficientamento del servizio” e “ottimizzazione dei dati di bilancio”. La flotta di autobus dell'Azienda Servizi al momento ammonta a “15 mezzi operativi” di varie dimensioni. “Sul sistema biglietteria ci sarebbe molto da dire”, afferma Alessandro Bevitori. Pare che vari utenti facciano per così dire i “furbi”. “La tecnologia in questo momento ci potrebbe venire incontro”, spiega il Segretario di Stato.

Fra le ipotesi, pare, anche quella di una sorta di “Uber pubblico”, che al momento sarebbe al vaglio dell'AASS, e condivisa – rimarca Bevitori – con il Segretario con delega ai Trasporti Marco Gatti. Ma non ancora “decisa a livello di Congresso di Stato”. Necessario verificarne la “fattibilità”, osserva il Segretario Bevitori; si tratterebbe di una “applicazione a disposizione della cittadinanza” per dare “concrete risposte” sia sul fronte del “miglioramento del servizio”, sia per “l'efficientamento dei costi di gestione”. Questo, eventualmente, per il breve-medio termine. In prospettiva, poi, ulteriori progetti allo studio sul fronte della mobilità urbana. Da una parte l'idea di alleggerire, con soluzioni diverse, il traffico sulla Superstrada. “Dall'altra parte potenziare strumenti di risalita”, per “avvicinare soprattutto la parte turistica al Centro Storico”. Citata ad esempio dal Segretario al Lavoro l'ipotesi di una implementazione del percorso del treno bianco azzurro, “con il parcheggio di Borgo Maggiore”. Ma anche “impianti diversi che possano aiutare e facilitare il turista ad avvicinarsi al Centro Storico”.

