AFFARE BULGARO Trattativa BSM e “piano parallelo”: Maggioranza auspica celere accertamento di fatti e responsabilità Domani Motus Liberi e RETE chiedono intanto la convocazione urgente di un Consiglio Grande e Generale straordinario sul caso

“Piena fiducia” nelle Istituzioni, nell'azione “indipendente e rigorosa del Tribunale”, nella vigilanza finanziaria di Banca Centrale. È ciò che tiene a ribadire la Maggioranza, con una nota sottoscritta da tutte le sue componenti. Mentre nel Paese continuano a rincorrersi speculazioni ed inquietudini sulla vicenda della tentata scalata a BSM. Specie dopo la conferenza brussellese riportata da EUalive, la conseguente presa di posizione dell'Esecutivo, e soprattutto l'intervento del Presidente del Tribunale di Canzio sulla riferita esistenza di un “piano parallelo”. L'ipotesi cioè vi sia chi intende costringere le autorità sammarinesi ad una trattativa utilizzando come leva, di fatto, la minaccia di sabotare il percorso di associazione con l'UE. Da qui un ampliamento dell'inchiesta con nuove misure cautelari e la formulazione di altre, più pesanti, imputazioni; come quella di attentato contro l'integrità e la libertà della Repubblica. Situazione che “desta forte allarme”, sottolinea la Maggioranza, anche “per le possibili ricadute sistemiche”. A preoccupare, in particolare, i “tentativi di proiettare all'esterno una rappresentazione distorta della realtà sammarinese, utilizzando – continua la nota – vicende giudiziarie in corso come strumento di pressione politica e mediatica”. Espresso dunque l'auspicio che “si possa pervenire al più presto ad un quadro complessivo chiaro” dei “fatti e delle responsabilità”; senza condizionamenti.

Da registrare anche un intervento di Motus dai toni sferzanti. Giudicata “sorprendentemente flebile” la reazione del Governo, a fronte di un attacco allo Stato “di tale portata”. In un comunicato si parla di “inadeguatezza” nel gestire situazioni di interesse strategico, di “gravi carenze comunicative”; e dall'altra parte di un diritto-dovere delle istituzioni di sapere “quali siano i soggetti politici coinvolti, cui fa riferimento l'Autorità Giudiziaria”. Per DML la trasparenza non è più un'”opzione”, ma “una necessità democratica”. Richiesta allora una convocazione “straordinaria ed urgente” del Consiglio.

D'accordo sul punto anche RETE. Affinché il Governo – sottolinea – possa “riferire sul piano eversivo e sulle iniziative che ha adottato e intende adottare per contrastarlo”. L'identità dei soggetti che sarebbero coinvolti – ad avviso del Movimento - “non può essere celata dal segreto”; trattandosi non di un caso privato, o di ordinario interesse pubblico, ma di un “caso di Stato”. Con la necessità che politica e cittadinanza siano messe al corrente di quanto sta accadendo e possano collaborare con le istituzioni. Da RETE – che esprime “sbigottimento”, di fronte alle notizie che emergono - vicinanza agli inquirenti e disponibilità a svolgere ogni azione a tutela dell'indipendenza della Repubblica.

