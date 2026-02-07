OPPOSIZIONI Trenino, D-ML: "Basta micro-opere". E punta il dito sul "vincolo democristiano" "San Marino ha bisogno di visione e libertà politica"

L'opera di prolungamento del binario del Treno Bianco Azzurro incontra le critiche di DOMANI - Motus Liberi: “C’è chi festeggia 140 metri di trenino come se fossero una svolta storica, - scrive DML -, noi vediamo la fotografia impietosa del declino politico di questo Paese. San Marino – incalza il partito d'opposizione - è ostaggio di una politica che non permette di fare nulla di serio, strutturale e coraggioso. Il nodo non è tecnico, né politico – sottolinea - ed ha un nome preciso: il vincolo democristiano”.

In sostanza, per DML, si tratta di una politica che impedisce a chiunque, anche agli alleati di maggioranza, di realizzare vere infrastrutture, "condannando San Marino ad accontentarsi". “Non perché non possa fare di più, - rimarca - ma perché una certa politica non vuole permetterlo”. Alla base, indicati paura del futuro e mantenimento del potere fine a se stesso. “Finché – conclude il partito - il Paese resterà prigioniero del vincolo democristiano, continueremo ad assistere a micro-opere celebrate come miracoli e a governi che accettano di farsi ridurre a esecutori del “meglio di niente”.

