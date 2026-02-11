Trenino, il PDCS respinge le accuse sul “vincolo democristiano”

Il PDCS, con un comunicato, respinge le critiche mosse da DOMANI – Motus Liberi riguardo al cosiddetto “vincolo democristiano” sul tema del Treno Bianco Azzurro, definendo le accuse come pretestuose e fuorvianti. Ribadisce che le opere pubbliche devono essere gestite con scelte tecniche e di governance efficaci, rimarcando di non aver mai promosso la logica delle “opere a metà”. Ricorda di aver sempre sostenuto un progetto completo e organico che collegasse Borgo Maggiore a Città, con un piano di fattibilità già esistente dal 2012. Secondo il PDCS, il vero "vincolo democristiano" è quello della responsabilità e della realizzazione di opere concrete e ben pianificate. Ribadisce quindi l'importanza di serietà, chiarezza, obiettivi misurabili e visione, evitando la propaganda.







