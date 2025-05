TURISMO E TERRITORIO Treno bianco-azzurro, al via il prolungamento del binario In parallelo, allo studio misure per la rigenerazione dell'Area Vecchia Stazione

Cento metri in più. Il binario della storica elettromotrice AB03 si allunga, fino al centro di Piazzale della Stazione. Emozione e soddisfazione dai Segretari al Turismo, Federico Pedini Amati e al Territorio, Matteo Ciacci, che insieme e da subito hanno convintamente creduto nel progetto: è un primo passo concreto verso l'obiettivo ambizioso di ripristinare la tratta fino a Borgo Maggiore, zona Baldasserona, integrando il ruolo della Funivia nella mobilità di risalta.

“4.500 visitatori in 59 giorni – fornisce i dati Pedini Amati - nella locazione in cui è oggi l'elettromotrice. Lo si capisce da soli che diventa anche una grande attrazione turistica. A tendere, la rotaia auspico possa arrivare in Borgo, perché sarebbero due mezzi di risalita, uno verso la zona alta e uno verso la zona della stazione, sostenibili. Ringrazio il collega Ciacci che con molta incisività e volontà comune tra questa Segretaria e la sua, dal primo giorno in cui si è insediato questo Governo, ha voluto portare avanti quest'opera assieme a me. Sono particolarmente contento e mi auguro e spero che su questi eventuali progetti futuri possano arrivare anche dei finanziamenti economici europei, che stiamo verificando attraverso bandi”.

Cantieri al via, si ipotizza, a inizio 2026. Accanto all'attrattività turistica, anche le ricadute che il progetto avrà per la rigenerazione dell'area, annunciando un pacchetto di misure allo studio per incentivare la riapertura dei negozi - oggi sono tanti quelli chiusi alla Vecchia Stazione. Anche il Segretario Ciacci pone in evidenza un lavoro fatto in sinergia, parlando di un infrastruttura strategica inserita in una progettualità più ampia.

“L'obiettivo è uno e uno solo – torna a dire Ciacci -. Che turismo e territorio possano lavorare insieme, perché le nostre infrastrutture strategiche sono quello che più di bello possiamo mostrare ai nostri turisti e alla nostra cittadinanza. E devo dire che a livello progettuale il prolungamento dei 100 metri, tra l'altro, consentirà una promiscuità dell'area e quindi verrà mantenuto sia il parcheggio dei pullman, sia il prolungamento del binario. Questo consente di mantenere i flussi turistici e ci consente di anche recepire fortemente degli indirizzi politici che sono stati dati dalle Commissioni competenti cui, ovviamente, dobbiamo attenerci”.

Nel video, le interviste al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati e al Territorio, Matteo Ciacci

