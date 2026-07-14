CONGRESSO DI STATO Treno Bianco Azzurro: verso il collegamento Borgo - Città, c'è il progetto preliminare Focus del Governo su 'caso bulgaro' e designazione di Ugolini alla Sanità. San Marino Song Contest confermato nel 2027. L'11 settembre a Dogana Fabrizio Moro in concerto per la festa dei bambini

Prende gambe il progetto di risalita Borgo-Città del Treno Bianco Azzurro, a naturale complemento della tratta di ferrovia di 140 metri inaugurata di recente nel rinnovato Piazzale della Stazione. Arriva in Congresso di Stato il progetto datato 2012, ripescato in un cassetto al Territorio e sicuramente da aggiornare, ma “c'è la fattibilità” - scandisce il Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci, insistendo al contempo sull'impegno per le piccole opere, grazie anche alle Giunte di Castello, così come sulle grandi, ma alimentando la necessaria sinergia pubblico-privato.

“Sì, il treno bianco-azzurro, l'abbiamo presentato oggi - dice Ciacci - dopo la riqualificazione dei piazzali della Baldasserona, perché l'obiettivo è quello di dare una nuova viabilità che colleghi Borgo e Città. C'è un progetto preliminare che abbiamo rispolverato, che abbiamo ridisegnato, che abbiamo riapprofondito e che presto vedrà anche l'esecutività della parte progettuale. C'è grande soddisfazione, ovviamente i progetti infrastrutturali non si limitano esclusivamente al comparto turistico-commerciale, come oggi ho avuto modo di dire anche nei giorni scorsi, ma anche in altri asset fondamentali, dando continuità, per esempio, ai progetti energetici, dando continuità al tema del digitale, dell'innovazione e anche di tutte le infrastrutture in altri ambiti, sportivi, eccetera. Però, chiari gli obiettivi, poche cose, ma facciamole. Questa è stata la nostra impostazione e credo che sul territorio non è che la si può raccontare. Sono lì i progetti, li vedi e se li fai si realizzano e c'è concretezza, altrimenti continuiamo come negli anni passati, che finivano nei cassetti e poi non si realizzavano. Invece la nostra impostazione è un po' diversa e credo che come Governo un salto di qualità lo vogliamo imprimere e lo stiamo imprimendo”.

Ringrazia il collega Ciacci, il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati per aver riportato il progetto del 2012 alla luce. "Una grande attrazione turistica" – rimarca, affrontando poi il tema finanziamenti con importanti prospettive. “Con il collega Ciacci ma anche con i miei collaboratori Stefano Moroncelli, su tutti, cioè la persona che in Europa mi ha ricercato finanziamenti per altri bandi pubblici, - fa sapere - abbiamo preparato il materiale che è stato consegnato alle Loro Eccellenze questa mattina come Segretario di Stato al Turismo e che come Segretari di Stato al Turismo e Territorio presenteremo agli organismi europei per partecipare a un bando che in questo caso cuba 3 milioni e mezzo. Per la progettazione esecutiva del progetto Borgo-Città. Ovviamente come ha detto il collega, noi andiamo avanti comunque, una parte dell'IGR, una parte, come dire, delle economie del nostro Paese devono essere destinate anche a opere infrastrutturali, nell'ambito sportivo, turistico, culturale, quello che vogliamo. Non ci sembra di portare via chissà quali cifre. Io non mollo neanche per la verità anche su altri finanziamenti esteri cosiddetti che in qualche modo ogni volta che si cerca di riprenderli c'è sempre qualcosa che per vari motivi insomma non deve combaciare. Io difficilmente mi arrendo, anche in questo caso faccio fatica ad arrendermi, ma per un motivo molto semplice. Se c'è un vantaggio per il mio Paese io lo perseguo, se un vantaggio non c'è allora mi posso fermare, in questo caso c'è, non mi fermo”.

Confermata inoltre l'edizione 2027 del San Marino Song Contest, in collaborazione con San Marino RTV e Media Evolution. E torna il prossimo 11 settembre, al Parco Ausa di Dogana, la festa dei bambini, l'evento benefico a sostegno dei piccoli colpiti da malattie oncologiche o rare e le loro famiglie. Titolo, “Il senso di ogni cosa”: non a caso, sul palco, ci sarà Fabrizio Moro in concerto.

Sul tavolo del Governo inoltre il 'caso bulgaro' con una analisi attenta – riferisce il Segretario di Stato per l'Industria Rossano Fabbri - delle risultanze del procedimento penale Starcom, dando atto del lavoro istituzionale e diplomatico svolto dalle autorità che ha definito il quadro tra rinvii a giudizio e ora il disposto dissequestro delle somme trattenute alla società. Il Segretario di stato per l'Istruzione Teodoro Lonfernini richiama tra gli aspetti politici proprio la Commissione d'inchiesta politica dalla quale – avverte - ci si aspetta un lavoro parallelo serio e oggettivo, a fianco dell'indagine giudiziaria. Quindi, un riferimento alla designazione di Massimo Andrea Ugolini alla Sanità da parte della Direzione DC, assicurando al collega il pieno appoggio del Congresso di Stato.

Nel video le interviste a Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.

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