VIABILITÀ Treno Biancoazzurro: ipotesi bando europeo per il ripristino della tratta Borgo-Città Il Segretario Pedini Amati – al Question Time di Palazzo Pubblico – ha prospettato novità per la storica linea ferroviaria. Parole di apprezzamento per l'impegno del collega al Territorio Ciacci

“Ogni anno, utilizzando il trenino solamente il sabato e la domenica, o per degli eventi dedicati - per il pezzettino di ferrovia che abbiamo” -, “sono migliaia di persone che salgono”. Un potente fattore di richiamo, il treno biancoazzurro: sul punto non ha dubbi il Segretario Pedini Amati; che sottolinea di aver sempre creduto nel progetto, insistendo sulla necessità di investire in infrastrutture legate al turismo. Nell'ultima puntata di Palazzo Pubblico - sollecitato dal consigliere di Motus Dolcini - ha anche posto l'accento sul lavoro svolto fino ad ora dal collega al Territorio Ciacci. “E' stato bravissimo”, ha detto; “ha fatto tutta una serie di passaggi anche nella Commissione politiche territoriali” “per il trenino 100 metri”. Un riferimento dunque al piccolo allungamento del percorso che consentirebbe di giungere fino al punto dove sorgeva la Stazione, a beneficio dell'attrattività dell'area. Sul punto un annuncio. “Spero – se non ci sono ancora detrattori che impediscano di farla – che entro i prossimi 6 mesi partano i lavori; però lo deve dire Ciacci”. Più complessa la partita per la tratta Borgo-Città: “la seconda infrastruttura di risalita indispensabile verso il centro storico”, ad avviso di Pedini Amati. Che ha sottolineato come dei progetti fossero già stati elaborati da Stefano Canti nella precedente Legislatura; ricordando peraltro gli incontri con l'allora Ministro italiano Garavaglia. Anche in questo caso – ha rimarcato – il Segretario Ciacci “ha già fatto i compiti”; “non solo riprendendo il trenino passando per le gallerie che abbiamo, ma verificando un percorso alternativo”, sempre su rotaia. L'idea – in questa seconda opzione – sarebbe quella di bypassare una galleria che ha “problemi strutturali un po' più importanti – ha detto Pedini Amati - rispetto alle altre”; oltre a questioni relative alla fauna che si trova all'interno. La fattibilità, insomma, parrebbe non essere in discussione; ma “dobbiamo trovare i soldi”, rimarca il Segretario di Stato; che rivendica con orgoglio 5 bandi europei: “3 vinti e 2 presentati adesso”. “Il sesto sarà quello sul trenino”.

