APCE - ZELENSKY A STRASBURGO Tribunale sui crimini di aggressione, Nicola Renzi: "Giorno storico" Delegazione Consiliare sammarinese a Strasburgo per i lavori dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy atteso a Strasburgo, al Consiglio d'Europa, per la firma dell'accordo sull’istituzione di un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina. Mentre è in corso l'Assemblea parlamentare del COE, cui partecipa la Delegazione Consiliare sammarinese. Sentiamo Nicola Renzi:

"È un giorno storico oggi al Consiglio d'Europa - dice Nicola Renzi - Si è in attesa dell'intervento del Presidente Zelensky all'Assemblea Parlamentare. Come potete immaginare sono moltissimi i preparativi, soprattutto dal punto di vista della sicurezza e anche tanta attesa, dal punto di vista politico. Il Consiglio d'Europa firmerà, proprio prima dell'intervento di Zelensky in Assemblea, un accordo di grande rilievo, fra lo stesso Consiglio d'Europa e l'Ucraina, proprio per l'istituzione di un Tribunale sui crimini di aggressione, legati a tutte quelle lesioni che ci sono state ed eventualmente saranno valutate, dei diritti umani causati dalla guerra, dall'invasione russa dell'Ucraina. Una giornata che certamente è storica e che ribadisce, ancora una volta, il ruolo importante, fattivo e concreto del Consiglio d'Europa".

Nel video, l'intervento di Nicola Renzi - delegazione sammarinese APCE

