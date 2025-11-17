Tribune elettorali su San Marino Classic (103.2): variazione orari

Vista la concomitanza con la diffusione sulle frequenze di San Marino Classic (103.2 fm) dei lavori del Consiglio Grande e Generale, varierà la messa in onda delle repliche di alcune delle tribune elettorali per le elezione delle Giunte di Castello, programmate nella settimana. Ecco i nuovi orari:
LUNEDI' 17 NOVEMBRE - Castello di Chiesanuova: ore 20.15 Castello di Borgo Maggiore: ore 20.26
MARTEDI' 18 NOVEMBRE - Castello di Serravalle: ore 13.37 Castello di Fiorentino: ore 13.48 Castello di San Marino Città: ore 21.12 Castello di Montegiardino: ore 21.30
MERCOLEDI' 19 NOVEMBRE - Castello di Acquaviva: ore 15.15 Castello di Domagnano: ore 15.27
GIOVEDI' 20 NOVEMBRE - Castello di Borgo Maggiore: ore 13.37 Castello di Serravalle: ore 13.50 Castello di Fiorentino: ore 21.13 Castello di San Marino Città: ore 21.25
VENERDI' 21 NOVEMBRE - Castello di Montegiardino: ore 15.15 Castello di Acquaviva: ore 15.26