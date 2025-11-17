ELEZIONE GIUNTE DI CASTELLO

Tribune elettorali su San Marino Classic (103.2): variazione orari

Tribune elettorali su San Marino Classic (103.2): variazione orari.

Vista la concomitanza con la diffusione sulle frequenze di San Marino Classic (103.2 fm) dei lavori del Consiglio Grande e Generale, varierà la messa in onda delle repliche di alcune delle tribune elettorali per le elezione delle Giunte di Castello, programmate nella settimana. Ecco i nuovi orari:

LUNEDI' 17 NOVEMBRE - Castello di Chiesanuova: ore 20.15      Castello di Borgo Maggiore: ore 20.26

MARTEDI' 18 NOVEMBRE -  Castello di Serravalle: ore 13.37      Castello di Fiorentino: ore 13.48      Castello di San Marino Città: ore 21.12     Castello di Montegiardino: ore 21.30

MERCOLEDI' 19 NOVEMBRE -  Castello di Acquaviva: ore 15.15      Castello di Domagnano: ore 15.27

GIOVEDI' 20 NOVEMBRE - Castello di Borgo Maggiore: ore 13.37      Castello di Serravalle: ore 13.50      Castello di Fiorentino: ore 21.13      Castello di San Marino Città: ore 21.25

VENERDI' 21 NOVEMBRE - Castello di Montegiardino: ore 15.15      Castello di Acquaviva: ore 15.26

