Trovato l'accordo fra Democrazia e Libertà e Libera/PS - PSD per la formazione del nuovo governo

Dopo l'incontro di oggi fra Democrazia e Libertà e Libera/PS-PSD è stato trovato un accordo condiviso per la formazione della XXXI Legislatura della Repubblica di San Marino. Le due coalizioni, si legge in una nota congiunta, domani andranno dai Capitani Reggenti per richiedere il mandato per la formazione del nuovo Governo, nei tempi stabiliti dalla legge, per la definizione delle deleghe principali e secondarie e scegliere coloro che assumeranno la responsabilità delle Segreterie di Stato. "L’impegno di tutte le forze politiche - si legge - è di definire entro i prossimi giorni anche il programma di governo, da presentare alla cittadinanza ed attuare nella prossima Legislatura".

