"EH NO, PRESIDENTE" Trump dimentica San Marino, maggioranza e opposizione lo correggono sui social Le parole del presidente Usa sul primato della "Repubblica più antica del mondo" suscitano le reazioni di Gerardo Giovagnoli (PSD) e Fabio Righi (DML)

Trump dimentica San Marino, maggioranza e opposizione lo correggono sui social.

Un'affermazione di Donald Trump ha trovato eco anche nel dibattito politico sammarinese. Nel discorso pronunciato al Mount Rushmore per il 250° anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti, il presidente americano ha definito gli Usa "la Repubblica più antica del mondo", una frase storicamente inesatta se si considera la continuità istituzionale della Repubblica di San Marino.

Sui social sono intervenuti due esponenti di schieramenti opposti. Gerardo Giovagnoli, delegato alle Relazioni internazionali del Psd, ha corretto direttamente Trump, invitandolo simbolicamente a "venire a vedere" San Marino o a riscoprirne la storia. Nel suo post cita anche la lettera con cui Abraham Lincoln rispose alla Reggenza dopo il conferimento della cittadinanza onoraria sammarinese: "Sebbene il vostro dominio sia piccolo, il vostro Stato è tuttavia uno dei più onorati in tutta la storia".

Diverso il taglio scelto da Fabio Righi, capogruppo di Domani - Motus Liberi. Pur definendo errata l'affermazione del presidente statunitense, ha spostato l'attenzione sulle responsabilità della politica sammarinese: "Ciò su cui dovremmo riflettere - scrive - è che non siamo in grado di far conoscere la nostra millenaria storia e identità". Per Righi, il caso dimostrerebbe la necessità di una politica estera più incisiva e capace di valorizzare San Marino in Europa e nel mondo.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: