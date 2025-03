DIRITTO Trust: un'innovazione giuridica che diventa opportunità, al Kursaal il convegno con i massimi esperti Evento organizzato per il ventennale dalla prima legge in materia e prima lezione del corso per trustee professionali dell'Università

Quando le innovazioni in campo giuridico rappresentano un'opportunità dentro e fuori i confini. San Marino è all'avanguardia in tema di trust: un istituto attraverso il quale un soggetto può trasferire uno o più beni a un amministratore, trustee, che lo gestisce secondo regole prestabilite e nell’interesse di un beneficiario.

Una materia complessa che, però, risulta strategica specie se si parla di eredità, ma anche in campi come quello societario, della beneficenza e altri. Al Kursaal un convegno con esperti di alto livello promosso dalla Segreteria Giustizia insieme a Università, Istituto Giuridico Sammarinese, Accademia del Trust, ordini professionali ed altre realtà del settore, in occasione dei 20 anni dalla prima legge in materia.

"L'occasione di oggi non è solo quella di ricordare che la Repubblica da oltre vent'anni ha questo strumento - afferma il segretario di Stato alla Giustizia, Stefano Canti - ma di promuovere ulteriori iniziative per migliorare l'istituto del trust. Da questo punto di vista la Repubblica di San Marino è avanti". Trust come fattore di attrazione: anche i cittadini italiani, e del resto del mondo, possono usufruire delle leggi sammarinesi in materia.

Tante le applicazioni, come spiega Andrea Vicari, presidente della Corte per i Trust. "Passaggi generazionali nelle imprese - spiega Vicari - conservazione del patrimonio nelle successioni, protezione dei soggetti deboli dopo la morte. E' uno strumento molto duttile, sia per i privati che per le imprese".

"San Marino - aggiunge Ferdinando Treggiari, Giudice per i rimedi straordinari e docente di Storia del Diritto - ha avuto la felice idea di costruirsi uno strumento domestico in lingua italiana per attirare gli investimenti e anche le attese e le aspettative di altri cittadini. Da qui anche la creazione della Corte. E' una bella vetrina per l'ordinamento giuridico sammarinese".

Nel servizio le interviste a Stefano Canti (segretario di Stato alla Giustizia), Andrea Vicari (presidente Corte per i Trust San Marino) e Ferdinando Treggiari (giudice per i rimedi straordinari in materia civile)

