SINERGIA Turismo della Spiritualità: firmato protocollo d'intesa con Loreto, Assisi e Chiusi della Verna Cammini religiosi e non solo: San Marino e i tre comuni insieme per definire politiche e iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico.

“Turismo della Spiritualità” legato ai cammini religiosi e non solo. Siglato questa mattina un Protocollo d'Intesa tra i Comuni di Loreto, Assisi, Chiusi della Verna e la Repubblica di San Marino. Al centro la Fede e le tradizioni comuni dei territori coinvolti con l'intento di definire, di concerto, politiche e iniziative finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e allo sviluppo del turismo religioso.

Realtà che danno seguito ad una già proficua collaborazione con l'intenzione comune di renderla ancor più stabile. Un progetto favorito dal sostegno delle Diocesi di San Marino – Montefeltro e di Rimini, in virtù dell'Anno Giubilare alle porte. Ad apporre la firma all'intesa, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, l'assessora lauretana al turismo Francesca Carli; il sindaco di Chiusi della Verna Gian Paolo Tellini e l'assessore al turismo del comune di Assisi, Fabrizio Leggio.

Tutte le parti si impegnano in una serie di obiettivi programmatici: dalla promozione di una metodologia mirata ad azioni condivise per la conoscenza, il godimento e la promozione dei rispettivi beni ecclesiastici, al miglior utilizzo delle risorse attraverso il raccordo permanente sulle iniziative pubbliche e private, onde favorire la destagionalizzazione del turismo sammarinese; fino a costituire un Comitato Tecnico-Scientifico con il compito di delineare gli indirizzi programmatici, anche allo scopo di accedere a bandi di finanziamento europeo. L'obiettivo è quello di fare rete per raccogliere i frutti di un percorso che si pone anche come volano di crescita economica per i territori.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.

