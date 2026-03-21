Turismo della spiritualità: i dettagli del Protocollo d'intesa tra San Marino e la Diocesi

In piena continuità con il Protocollo siglato nell'ottobre 2021, Segreteria al Turismo e Diocesi di San Marino-Montefeltro aggiornano e rafforzano la collaborazione, con un nuovo approccio al “turismo religioso” verso una visione più ampia e moderna legata al concetto di “turismo della spiritualità”, cogliendo l'evoluzione del settore. Una collaborazione tra Segreteria e Diocesi basata su un modello di governance condivisa, definendo la creazione di un tavolo permanente di coordinamento per strategie comuni di eventi, iniziative culturali, attività di promozione turistica. Nel dettaglio, l'accordo mira ad una sinergia stabile per la valorizzazione degli itinerari di fede e la promozione del patrimonio storico-religioso.

Si guarda alla fruizione di Chiese, santuari, beni religiosi, tutelando al contempo il patrimonio materiale e immateriale legato alla tradizione spirituale e culturale della Repubblica. Tra gli obiettivi, figurano lo sviluppo di percorsi di pellegrinaggio, inserendo il Titano nelle principali reti europee dedicate ai cammini religiosi. In questo scenario si sono avviati contatti con realtà del turismo spirituali quali Loreto, Assisi, Chiusi della Verna, ma anche con realtà internazionali quali St.Francis Way, riconosciuto dal Consiglio d'Europa quale Cammino Spirituale; nonché Santiango de Compostela, proprio per sviluppare progetti integrati di valorizzazione territoriale. Un percorso avviato che si consolida e la Segreteria ricorda i risultati più significativi, dall'inserimento del Cammino del Santo Marino tra i percorsi giubilari del 2025, rafforzandone valore ecclesiale e visibilità internazionale; fino alla guida, presentata lo scorso febbraio, “Sulle orme del Santo Marino – Peregrinatio Marini”, che ripercorre i luoghi legati alla figura del Santo Fondatore.







