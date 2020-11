Turismo: dopo 8 anni, torna a insediarsi la commissione mista Italia - San Marino

Commissione mista, ambiti strettamente operativi. Si insedia anche a seguito degli incontri intercorsi già da luglio con il Sottosegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi e con il lancio del TTT (Tavolo Territoriale per il Turismo), nonché a pochi giorni dall'accordo firmato con il Ministero dei Beni Culturali.

Sul tavolo molti temi: “passano dal rinnovo dell'accordo con Enit alla messa in opera del TTT coadiuvato dal Mibact – dice il Segretario Federico Pedini Amati – Ma si è parlato anche della situazione dei tour operator sammarinesi; in generale, del rilancio del turismo nell'area territoriale San Marino, Emilia-Romagna e Marche. Non sono mancati riferimenti ad Expo”. Sullo sfondo, come filo conduttore, il tornare a dare impulso all'accordo siglato dai due Ministeri già nel 2004 per iniziative comuni: “dalle fiere, al dialogo nell'ambito degli organismi internazionali”.





Nel video, l'intervista al Segretario al Turismo Federico Pedini Amati



Foto Gallery

