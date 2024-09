“Turismo e pace”, il messaggio del Segretario Pedini Amati nella giornata mondiale “Turismo fondamentale per San Marino – evidenzia Pedini Amati – è innovazione e impresa, guida la crescita e garantisce opportunità ai giovani”

“Il turismo è costruito con i mattoni della pace: giustizia sociale, diritti umani, equità economica, sviluppo sostenibile e democrazia su larga scala”. Così l'Organizzazione Mondiale del Turismo celebra la ricorrenza, quest'anno dedicata ad indagare come i viaggi, lo scambio culturale, le pratiche sostenibili contribuiscano alla soluzione dei conflitti e come il turismo svolga un ruolo fondamentale nella ricerca della pace.



Senza dimenticare l'aspetto della responsabilità sociale, in luce il suo valore nelle economie globali, e nell'unire le persone nella convivenza positiva. Un settore economico fondamentale per San Marino – evidenzia il Segretario di Stato Federico Pedini Amati – è innovazione e impresa, incoraggia soluzioni creative e nuovi modelli di business, guida la crescita e garantisce opportunità ai giovani”.



Guarda così al comparto e a tutti gli attori in gioco: imprenditori e dipendenti impegnati a largo spettro, dal commercio, agli eventi, dalla ricettività alla ristorazione, ringraziando per l'impegno, con loro, tutto il personale della Segreteria in un lavoro determinante – rileva – per raggiungere grandi risultati certificati da dati e statistiche.



Naturalmente, l'augurio a chi fa e vive il turismo: quei 2 milioni di visitatori che ogni anno salgono sul Titano.

