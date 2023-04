TIRANA Turismo e sinergie: doppio incontro bilaterale tra il Segretario Pedini Amati e i Ministri di Croazia e Lituania Colloqui a margine del forum F.E.S.T.A. sul turismo sostenibile organizzato dal Ministero al Turismo albanese e UNWTO

Croazia e Lituania: Paesi con i quali consolidare sinergie turistiche e ipotizzare nuove iniziative condivise. La partecipazione al Forum sul turismo sostenibile è per il Segretario di Stato Federico Pedini Amati l'occasione di fare il punto su relazioni già sviluppate, tirando le fila tra le possibili collaborazioni future.

Il Ministro croato del Turismo, Tonci Glavina ha proposto la redazione di un Memorandum d’intesa Croazia – San Marino esclusivamente in ambito turistico. Accordo che i due ministri vorrebbero poter sottoscrivere entro l’anno. Nel frattempo il Titano ha inserito la Croazia fra i Paesi da coinvolgere nei progetti di sviluppo turistico finanziati dalla Commissione Europea tramite titoli ETC. In avvio di incontro non poteva naturalmente mancare un forte richiamo al legame fraterno che unisce i due Paesi nel nome del Santo Marino; ultimo tassello di un rapporto indissolubile “il Cammino del Santo” che sarà inaugurato il prossimo 20 aprile proprio alla presenza dell’Ambasciatore di Croazia in Italia e a San Marino.

La crisi internazionale innescata dalla guerra russo-ucraina, vissuta in Lituania con timore ed apprensione, insieme alle inevitabili ripercussioni sul settore turistico, apre invece il confronto con la Vice Ministra dell’economia e dell’innovazione, Ieva Valeskaite. La collaborazione tra i due Paesi in ambito turistico è già stata sancita da tempo con accordi che prevedono tra l'altro la convocazione di un tavolo misto, finora però mai attivato. Di qui la proposta lituana di fissare a Vilnius un primo incontro entro l’anno.

