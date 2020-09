PROGETTUALITÀ Turismo, Libera: “Accolte le nostre proposte, non abbassiamo la guardia e lavoriamo insieme”

Da un lato, il rilievo al Governo - dati alla mano - sulla mancanza di misure a favore degli operatori economici, dal turismo al commercio, e l'assenza di progettualità. Dall’altro, Libera guarda con favore alla scelta di aver assegnato nuovi spazi pubblici agli operatori, riscontrando come, soprattutto ad agosto, questo abbia portato vantaggi al turismo – con un mese intenso, in particolare, per bar e ristoranti del Centro Storico – garantendo "una offerta, insieme, più gradevole e in linea con le norme di distanziamento". “Una proposta – scrive Libera – fatta da noi già ad aprile, accolta dal Governo e che – auspica - dovrà essere portata avanti in maniera condivisa con gli operatori”.

Due le richieste: "non abbassare la guardia davanti al rischio Covid" - con una nota critica rispetto ad un eccessivo allentamento delle misure di protezione individuale e anti-assembramenti a San Marino: “Non possiamo permetterci un altro lockdown” – scrive Libera – che sollecita il ripristino delle condizioni di sicurezza per avviare un piano di rilancio del turismo basandosi su ascolto e condivisione, lungo tre indirizzi: flessibilità per gli operatori, sinergia pubblico-privato, valorizzazione della storia e del territorio con una comunicazione accattivante.



