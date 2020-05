Turismo, Libera: "Servono risposte concrete, non annunci"

Libera interviene sul turismo. "Servono risposte concrete, non annunci", scrive la forza di opposizione. "Le prese di posizione di Usot e Usc - aggiunge - non possono cadere nel vuoto". Libera parla della necessità di una "programmazione" ed esorta a guardare a un turismo di qualità con, tra le altre cose, attenzione al territorio, all'enogastronomia, alle piccole realtà dell'ospitalità. Spiega di aver presentato in Consiglio un suo "pacchetto turismo", con misure che vanno dall'abbattimento della tassa di occupazione del suolo pubblico all'incentivazione della Smac anche per i turisti, fino agli aiuti sugli affitti. Proposte, dice Libera, che "non sono state minimamente prese in considerazione" da Governo e Maggioranza.

