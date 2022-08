Turismo, Ministro Garavaglia: “Avanti tutta con il TTT”. E sulle politiche: “Il centro-destra unito può fare un buon risultato”

Dalla Terrazza della Dolce Vita, al Grand Hotel di Rimini, Il Ministro per il Turismo Massimo Garavaglia riconferma i solidi rapporti con San Marino nel progetto del Tavolo Turistico Territoriale e ne ribadisce obiettivi:

“Qui sono di casa, perché mi trovo bene – dice ai nostri microfoni – perché San Marino è immersa in questa magnifica realtà romagnola e ha delle potenzialità ancora enormi”.

Cosa aspettarsi per il futuro? “Di continuare a sviluppare questo lavoro che stiamo portando avanti – dice Garavaglia – con l'amico Federico Pedini Amati per la valorizzazione di questo forte rapporto fra San Marino e l'Italia, l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche. E si può fare in tanti modi, con tanta organizzazione e idee innovative”. E torna con convinzione sul progetto per far ripartire il trenino biancoazzurro: “Non è un sogno” – dice, citando il poeta Paul Valery: “L'unico modo per realizzare un sogno è svegliarsi. Bene, basta che ci svegliamo, ci diamo una mossa. Ci sono tutte le potenzialità per farlo”.

Poi il tema delle politiche italiane. A settembre vincerà il partito dell'astensionismo? “No, vincerà qualcuno. E vinca il migliore”

Si vede nel prossimo Governo? “Non sta a me dirlo”.

Può esserci la svolta per il centro-destra? “Ci sono le condizioni perché il centro-destra unito possa fare un buon risultato”.

