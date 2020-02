Turismo, Pedini Amati a Close Up: "Non dobbiamo essere una pro loco" Nel video uno stralcio dell'intervista

Questa sera, alle 21.05, nuovo appuntamento con Close Up. Ospite del Direttore Carlo Romeo, il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. In questa anticipazione ci parla di sinergia-pubblico privato.



I più letti della settimana: