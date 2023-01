Turismo, Pedini Amati: “Un Natale e un anno da record”

Nel video, l'intervista al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati

“Secondo me è uno dei Natale, anzi, uno degli anni record per il nostro Paese. Devo dire – rileva il Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati - che a Natale c'è stata una affluenza molto superiore alle aspettative”. Anno da record per il turismo, coronato da un Natale delle Meraviglie con il pienone. A parlare saranno i dati – verranno ufficializzati a breve -, ma il colpo d'occhio ha sicuramente fotografato una affluenza importante e costante; e verso il tutto esaurito, anche sul fronte della ricettività alberghiera.

“Ho visto dati che non sono conformi alla realtà. Fino alla Befana abbiamo avuto hotel pieni per il 90% e non al 70%. Io non so come si fa a dar certi numeri perché noi abbiamo i dati e li daremo”. Si guarda già avanti: cantieri aperti per alcuni degli eventi di punta del 2023, con una pianificazione giocata d'anticipo, dalla musica alle Medievali, a bando appena emesso. “Abbiamo voluto pianificare il bando l'anno precedente per il successivo. Andiamo verso il mese di febbraio, con l'evento 'Una voce per San Marino', poi l'Eurovision, insieme a San Marino RTV e Media Evolution. Questo evento sta portando, per esempio, una ricaduta importante per il Castello di Serravalle, perché le selezioni si stanno svolgendo alla Sala Little Tony”.

Pianificazione nella destagionalizzazione, in parallelo, la capacità di mettere in campo eventi di richiamo perché di qualità: “Il livello degli eventi che San Marino ha prodotto è altissimo. Non lo dico io, anche in raffronto con le zone limitrofe abbiamo visto che il nostro Natale delle Meraviglie è stato uno di quelli più apprezzati”.

Sullo sfondo, il rapporto con le istituzioni europee nell'appuntamento ravvicinato con Bruxelles: il 25 gennaio la firma con la European Travel Commission – è la seconda in meno di un anno - sul progetto “Co-op”: campagne di comunicazione sul viaggiare nell'area Europea, promuovendo anche le destinazioni meno note. Nuovi fondi europei che arrivano al Titano: è un “risultato storico” per Pedini Amati, che guarda all'importanza di bandi di questa natura, da ricercare anche in altri settori. “Tutte le deleghe che abbiamo come Segreterie di Stato possono partecipare a bandi specifici. La dimostrazione nel turismo: siamo riusciti a portare a casa oltre mezzo milione di euro per la Repubblica di San Marino, ma anche la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche, chiaramente con delle suddivisioni economiche diverse”.

Nel video, l'intervista al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati